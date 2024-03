PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Über Balkontür eingebrochen +++ Einbrecher suchen zwei Kliniken auf

Bad Schwalbach (ots)

1. Über Balkontür eingebrochen,

Walluf, Bahnhofstraße, Mittwoch, 27.03.2024, 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen sind Einbrecher in ein Wallufer Wohnhaus eingestiegen. Um 11:30 Uhr bemerkten Zeugen in der Bahnhofstraße bei einem dortigen Einfamilienhaus eine aufgebrochene Balkontür und informierten die Polizei. Diese durchsuchten das Gebäude und stellten fest, dass Unbekannte in den Stunden zuvor die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und über die Balkontür eingebrochen waren. Im Haus selbst wurden mehrere Räume durchsucht, ob etwas gestohlen wurde konnte noch nicht geklärt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbrecher suchen zwei Kliniken auf,

Schlangenbad, Rheingauer Straße, Mittwoch, 27.03.2024, 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag trieben Einbrecher in gleich zwei Kliniken in Schlangenbad ihr Unwesen. Mitarbeitende einer Poli- als auch einer in der Nähe befindlichen Privatklinik in der Rheingauer Straße meldeten der Polizei am Mittwochnachmittag Einbrüche. In beiden Fällen hatten die Einbrecher Spinde ins Visier genommen. In der Privatklinik hatten sie ein Fenster zur Waschküche aufgehebelt, um anschließend mehrere Spinde der Damenumkleide aufzubrechen. In der anderen Klinik betraten die Täter ebenfalls Umkleidekaninen und hebelten weitere Spinde auf. Angaben zum möglichen Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt und nimmt Hinweise in beiden Fällen unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell