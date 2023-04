Polizei Hagen

POL-HA: 34-Jähriger leistet nach räuberischem Diebstahl Widerstand und bedroht Polizisten - U-Haftbefehl erlassen

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte nahmen bereits am Freitagmorgen (14.04.2023) in Altenhagen einen 34-jährigen Tatverdächtigen nach einem räuberischen Diebstahl vorläufig fest. Gegen 06.30 Uhr wurde ein 40-jähriger Hagener auf den Mann aufmerksam, als dieser in der Auffahrt seines Hauses in der Straße Am Ischeland umherlief. Bei einem Blick in seinen unverschlossenen PKW erkannte der Hagener, dass der Mann das Handschuhfach geöffnet und durchwühlt hatte. Er nahm zu Fuß die Verfolgung des Tatverdächtigen auf und alarmierte die Polizei. Als der 40-Jährige den 34-Jährigen ansprach, holte dieser aus seiner Hosentasche ein Messer sowie ein Pfefferspray hervor und zeigte dem Hagener die Gegenstände. Anschließend setzte er seine Flucht fort. Beim Eintreffend er Polizeibeamten zeigte sich der Tatverdächtige sofort verbal aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Nachdem die Beamten den Mann dazu aufforderten, sich ihnen gegenüber auszuweisen, griff er in seine Bauchtasche. Einer der Polizisten erkannte darin das Messer sowie das Pfefferspray. Um einen Zugriff auf diese Gegenstände zu verhindern, griffen die Beamten sofort nach den Armen des 34-Jährigen. Im weiteren Verlauf leistete der Tatverdächtige massiven Widerstand und versuchte sich immer wieder aus den Griffen zu lösen. Die Beamten mussten den Mann zu Boden bringen und ihm Handschellen anlegen. Dabei beleidigte er sie mehrfach. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Polizisten den 34-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Während der Fahrt dorthin sprach der Festgenommene immer wieder Bedrohungen in Richtung der Beamten aus. Bei der Widerstandshandlung wurde einer der Polizisten leicht verletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung, der Bedrohung sowie des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Die Hagener Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen, den der zuständige Haftrichter im weiteren Verlauf erließ. Der 34-Jährige sitzt nun in einer JVA. (sen)

