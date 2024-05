Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen- Unfall mit verletztem Pedelec-Fahrer- Zeugenaufruf

Am 23.05.2024 gegen 20:12 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Langenstraße/Ecke Kirchplatz in 49624 Löningen, bei dem sich ein Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher, ein E-Scooter-Fahrer, hatte sich nach der Kollision mit dem 59-jährigen Pedelec-Fahrer, ohne Angaben zu seiner Person zu machen, unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Eine Zeugin, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem gegenüberliegenden Eiscafé aufgehalten habe, war dem Unfallopfer zur Hilfe geeilt und wird nun gebeten, sich bei der Polizei Löningen (05432-803840) zu melden. Auch weitere Zeugen den Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

