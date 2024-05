Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Brand eines leerstehenden Wohnhauses Am Freitag, 24. Mai 2024, 04:40 Uhr, wurde der Polizei ein Brand eines Wohnhauses in der Barßeler Straße in Friesoythe gemeldet. Daher wurden umgehend Einsatzkräfte zum Brandort entsandt, darunter Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Friesoythe mit rund 15 Fahrzeugen und 100 Feuerwehrkameraden. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zum Glück stellte sich schnell heraus, dass das Wohnhaus (eine ehemalige Arbeiterunterkunft) unbewohnt ist, daher war die Evakuierung von Personen nicht erforderlich. Für die Löscharbeiten musste die Barßeler Straße für eine längere Zeit voll gesperrt werden. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Da aktuell noch nicht gesagt werden kann, was die genaue Brandursache ist, wurde der Brandort in der Nacht beschlagnahmt, im Laufe des Tages finden dort weitere Ermittlungen zur Ursache statt.

