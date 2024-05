Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall in Lünen-Wethmar - Fahrzeug kollidiert mit einer Hauswand

Dortmund (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (1.5.2024) gegen 11 Uhr in Lünen auf der Münsterstraße in Höhe der Oststraße.

Der 81-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer und die Beifahrerin (65 Jahre alt) leicht verletzt. Beide Insassen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Ersten Erkenntnissen nach, handelt es sich um einen Alleinunfall. Der Fahrer des Fahrzeugs kam aufgrund eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchbrach die Schutzplanke und kollidierte anschließend mit einer Hauswand.

In der Fassade entstand ein 2x3 Meter großes Loch. Der Mercedes kam wenige Meter weiter zwischen der Hauswand und der Schutzplanke eingeklemmt zum Stillstand. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen. Die Fahrbahn wurde gegen 15:45 Uhr wieder freigegeben.

Aufgrund der besonderen Gegebenheiten der Unfallstelle wurde zur Unfallaufnahme ein Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.

