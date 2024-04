Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei sucht Tatverdächtigen mit Foto

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0452

Wie berichtet kam es am Samstag, 27. April, zu einem versuchten Tötungsdelikt am Heinrich-Schmitz-Platz in Dortmund. Ein 49-jähriger Dortmunder wurde durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5767601

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei jetzt mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Das Foto sowie eine Beschreibung finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/134330

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell