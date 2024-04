Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecdiebstahl in Wewer

Paderborn-Wewer (ots)

(md) Mittwochnacht (17.04.2024, zwischen 0.30 Uhr und 08.30 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem verschlossenen Fahrradstellplatz an einem Mehrfamilienhaus am Johannesweg in Wewer. Dort stahlen sie zwei Pedelecs, die jeweils mit Schlössern gesichert und am Zaun angeschlossen waren.

Ein 31-jähriger Bewohner des Hauses wollte am Mittwochmorgen sein Rad vom Fahrradstellplatz holen. Dabei stellte er fest, dass die Pedelecs seiner Nachbarn fehlten. Weiterhin bemerkte er Beschädigungen am Zaun des Stellplatzes und informierte daraufhin seine Nachbarn und die Polizei.

Bei den gestohlenen Pedelecs handelt es sich um Modelle der Firma KTM, eines schwarz, das anderer grün/schwarz. Insgesamt entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und oder Fahrzeuge an den Örtlichen beobachtet oder sonstige Auffälligkeiten bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 05251 306-0.

Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstahl hat die Polizei auf der Website zusammengestellt: https://paderborn.polizei.nrw/presse/tipps-der-polizei-gegen-fahrraddiebstahl

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell