POL-PB: Telefonbetrüger scheitern

Paderborn/Salzkotten (ots) - (md) Bereits am 12.04.2024 stahlen Unbekannte am Abend ein Fahrrad am Sportplatz in Salzkotten-Uppsprunge. In Paderborn entwendeten Diebe in der Nacht von Montag (15.04.2024) auf Dienstag (16.04.2024) ein Pedelec an der Gustav-Schulz-Straße. In Salzkotten-Uppsprunge schloss ein 14-jähriger Junge sein Fahrrad am vergangenen Freitag gegen ...

mehr