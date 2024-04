Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrraddiebstähle in Paderborn und Salzkotten - Die Polizei gibt Tipps

Paderborn/Salzkotten (ots)

(md) Bereits am 12.04.2024 stahlen Unbekannte am Abend ein Fahrrad am Sportplatz in Salzkotten-Uppsprunge. In Paderborn entwendeten Diebe in der Nacht von Montag (15.04.2024) auf Dienstag (16.04.2024) ein Pedelec an der Gustav-Schulz-Straße.

In Salzkotten-Uppsprunge schloss ein 14-jähriger Junge sein Fahrrad am vergangenen Freitag gegen 18.30 Uhr an einem Fahrradständer des dortigen Fußballplatzes ab. Gegen 21.30 Uhr wollte er nach Hause radeln und stellte fest, dass das Rad samt Schloss gestohlen worden war. Bei dem Rad handelt es sich um ein graues Mountenbike der Marke Cube.

In Paderborn an der Gustav-Schulze-Straße stellte die 54-jährige Besitzerin den Diebstahl ihres verschlossenen Pedelecs am Dienstagabend fest. Unbekannte hatten das weiße Rad der Marke KTM im Zeitraum zwischen Montag-(15.04.2024, 18.00 Uhr) und Dienstagabend (16.04.2024, 20.30 Uhr) entwendet.

Bei den Diebstählen entstand insgesamt ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und oder Fahrzeuge an den Örtlichen beobachtet oder sonstige Auffälligkeiten bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 05251 306-0.

Die Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstahl: https://paderborn.polizei.nrw/presse/tipps-der-polizei-gegen-fahrraddiebstahl

