Polizei Paderborn

POL-PB: Kabeldiebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Delbrück-Boke (ots)

(md) In der Nacht von Montag, 15.04.2024 (19.00 Uhr) auf Dienstag, 16.04.2024 (07.00 Uhr) stahlen Unbekannte etwas 120 Meter Stromkabel von insgesamt drei Baustellen an der Von-Plettenberg-Straße in Delbrück.

Der Bauherr eines Einfamilienhauses bemerkte den Diebstahl auf seiner Baustelle am Dienstagmorgen. Der oder die Diebe hatten aus zwei Verteilerkästen Kupferkabel in der Länge von ungefähr 40 Metern gestohlen. Außerdem war dem 35-Jährigem aufgefallen, dass an zwei weiteren Baustellen in der Nachbarschaft ebenfalls Kabel aus den Verteilerkästen fehlten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet oder sonstige Auffälligkeiten bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 05251 306-0.

