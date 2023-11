Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unfallflucht

Weißer Fiat Doblo beschädigt

Issum-Sevelen (ots)

Am Dienstag (21. November 2023) gegen 17:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Issum mit seinem weißen Fiat Doblo die Straße Großholthuysen in Richtung Sevelen. Ein entgegenkommender Traktor mit Anhänger streifte seinen Pkw in einem Kurvenbereich mit dem vorderen, linken Reifen, so dass ein Schaden an dem Fiat entstand. Der Fahrer des Traktors setzte seine Fahrt jedoch fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell