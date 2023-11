Issum-Sevelen (ots) - Am Dienstag (21. November 2023) zwischen 12:30 Uhr und 23:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Oberstraße in Sevelen ein. Sie drangen durch die Haustür in das Gebäude, indem sich zwei Wohnungen befinden, ein. Hier hebelten sie beide Wohnungstüren auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend gelangten die Unbekannten durch eine Tür im Erdgeschoss in ...

