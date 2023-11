Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Wohnungseinbruch

Die Polizei sucht Zeugen

Issum-Sevelen (ots)

Am Dienstag (21. November 2023) zwischen 12:30 Uhr und 23:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Oberstraße in Sevelen ein. Sie drangen durch die Haustür in das Gebäude, indem sich zwei Wohnungen befinden, ein. Hier hebelten sie beide Wohnungstüren auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend gelangten die Unbekannten durch eine Tür im Erdgeschoss in den rückwärtig gelegenen Garten und flüchteten von dort in unbekannte Richtung. Bislang ist nicht bekannt, welche Beute die Täter machten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

Im Allgemeinen rät die Polizei:

Wenn Sie verdächtige Beobachtungen in der Nachbarschaft machen, zögern Sie nicht, diese der Polizei über den Notruf 110 zu melden. Die Einsatzkräfte schauen vor Ort, ob alles in Ordnung ist und mit rechten Dingen zugeht. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell