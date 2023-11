Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Abgestelltes Fahrzeug beschädigt

Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht

Kevelaer (ots)

Bereits am Samstag (18. November 2023) kam es in Kevelaer an der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 21-jährige Frau aus Weeze befuhr mit Ihrem KIA Ceed die Lindenstraße in Fahrtrichtung Egmondstraße. Beim Abbiegevorgang von einem örtlichen Parkplatz touchierte die Frau einen in Fahrtrichtung abgestellten Pkw und entfernte sich zunächst mit Ihrem Beifahrer, einem 23-jährigen Mann aus Weeze, von der Tatörtlichkeit. Nach kurzer Weiterfahrt hielt die Frau Ihr Fahrzeug an und hinterließ am touchierten Fahrzeug einen Zettel mit Ihrer Erreichbarkeit. Zusammen mit Ihrem Beifahrer kaufte die Frau dann in einem nahegelegenen Geschäft ein und informierte erst dann die Polizei über den zuvor geschehenen Unfall. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das andere beteiligte Fahrzeug aber bereits von der Örtlichkeit entfernt. Nach Angaben der Frau und Ihrem Begleiter sei der abgestellte Wagen im hinteren linken Fahrzeugbereich beschädigt worden und konnte wie folgt beschrieben werden:

- altes Modell - längliches Auto - Griff an der Fahrertüre fehlte

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach der Halterin oder dem Halter des zweiten beteiligten Fahrzeugs und nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

