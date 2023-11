POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht: Grauer Volvo beschädigt worden

Emmerich am Rhein (ots) - Am Montag (20. November 2023) kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr an der Bahnhofstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 54-jährige Frau aus Emmerich hatte einen roten Audi A6 auf dem Parkplatz eines Discounters an der genannten Örtlichkeit abgestellt und musste nach ...

