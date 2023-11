Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unfallflucht

Sattelschlepper beschädigt

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Dienstag (21. November 2023) zwischen 04:00 Uhr und 15:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz an der Rheinstraße in Aldekerk einen Sattelschlepper der Marke MAN. Dieser stand geparkt in der Nähe der Ausfahrt des Parkplatzes. Vermutlich beschädigte ein anderes großes Fahrzeug die Plane und den Metallrahmen beim Vorbeifahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden von der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 erbeten. (ms)

