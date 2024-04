POL-PB: Gemeinsamer Kontrolleinsatz der Polizei Lippe und Polizei Paderborn auf der Bundesstraße 1

Paderborn-Sande (ots) - (mh) Nach dem Brand eines Kellerraums in einem Wohnhaus am Azaleenweg in Paderborn-Sande geht die Polizei Paderborn von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Die vier Bewohner hatten die Feuerwehr am Sonntagabend, 14. April, gegen 19.43 Uhr alarmiert. Sie konnten das Gebäude rechtzeitig unverletzt verlassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Rückfragen von Medienvertretern ...

