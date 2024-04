POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung als Brandursache

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind in Paderborn-Schloß Neuhaus am Samstag, 13. April, zwischen 02.00 Uhr und 09.45 Uhr in den Lagerraum eines Bowling-Centers an der Marienloher Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Täter stiegen über ein Fenster ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen ...

mehr