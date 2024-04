Polizei Paderborn

POL-PB: Verfolgungsfahrt endet auf Pferdekoppel

Salzkotten-Scharmede (ots)

(mh) Samstagnacht, 13. April, hat ein 21-jähriger Paderborner versucht, sich einer Verkehrskontrolle der Polizei Paderborn zu entziehen. Seine waghalsige Flucht endete schließlich auf einer Pferdekoppel im Kreuzungsbereich der Feldwege Dreihausen und Heideweg in Salzkotten-Scharmede.

Einer Polizeistreife war der grüne VW Polo, der zu dem Zeitpunkt mit zwei jungen Männern sowie einer weiblichen Jugendlichen besetzt war, gegen 01.20 Uhr auf der Neuhäuser Straße in Paderborn aufgefallen. Das linke Rücklicht war defekt. Der Streifenwagen folgte dem Fahrzeug, das in die Friedrichstraße abbog und anschließend über das Westerntor auf der Borchener Straße weiterfuhr. Als die Polizei dort entsprechende Anhaltesignale gab, beschleunigte der Fahrer umgehend, bog in die Wollmarktstraße, von dort aus in die Mälzerstraße und dann erneut wieder in die Wollmarktstraße ab. Über den Grünen Weg raste das Fahrzeug mit etwa 120 Stundenkilometern über eine rote Ampel auf den Frankfurter Weg in Richtung der Kreuzung des Heinz-Nixdorf-Rings mit der Bahnhofstraße und der B1. Auch die dort ebenfalls rot zeigende Ampel sowie die rote Ampel im Kreuzungsbereich des Heinz-Nixdorf-Rings mit der Riemekestraße ignorierte der Fahrer.

Aufgrund der weiterhin hohen Geschwindigkeit brach die Streifenwagenbesatzung die Verfolgung wegen des hohen Unfallrisikos zunächst ab. Der Polo fuhr auf der Paderborner-Straße weiter in Richtung Elsen und bog dort nach links in die Ostallee ab. Ermittlungen hatten bis dato ergeben, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet war. Kurze Zeit später entdeckte die Polizei den Polo auf der Wewerstraße erneut. Als es in die Von-Eichendorffstraße einbog, brach der Sichtkontakt erneut ab.

Gegen 01.50 Uhr meldete eine Streifenwagenbesatzung, die in Salzkotten Scharmede auf der Bahnhofstraße unterwegs war, die erneute Sichtung des VW Polos. Der Mann ignorierte abermals die Anhaltezeichen und beschleunigte das Auto stark. Er bog über die Hoppenhofstraße in einen Feldweg ein und raste über den Mühlenweg und den Feldweg Goldbuschfeld weiter in Richtung Scharmeder Straße. Diese überquerte der 21-Jährige kurz darauf, ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren und fuhr über den Feldweg Oststraße weiter. Über den Weg Westerfeld setzte der Polo die Fahrt entlang eines Wohngebiets fort, raste über die Straßen Stangenweg und bog schließlich in den Feldweg Dreihausen ein. In der T-Kreuzung mit dem Heideweg verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus durch den Zaun einer angrenzenden Pferdekoppel. Das Fahrzeug riss die Zaunpfosten aus der Verankerung, wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts geschleudert und prallte gegen ein Metallfass. Das Auto kam dadurch zum Stillstand. Da der Fahrer weiterhin versuchte, Gas zu geben, fuhr sich der Polo im nassen Erdreich fest.

Nach Ansprache durch die Polizei schaltete der Beifahrer den Motor ab, so dass der 21-Jährige aus dem Auto geholt werden konnte. Ein freiwilliger Alkohol- und Drogentest verliefen positiv. Dazu stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Den 21-Jährigen sowie den gleichaltrigen Beifahrer und die weitere 17-jährige Beifahrerin brachten die Beamtinnen und Beamten zur Polizeiwache Paderborn. Dem Fahrer wurde dort eine Blutprobe entnommen.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Führerschein sowie einer Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkohol- und Drogeneinfluss verantworten. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Das gestohlene Kennzeichen und der VW Polo wurden sichergestellt. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Pferdekoppel beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell