POL-PB: Einbruch in Bowling-Center

Bad Wünnenberg-Leiberg (ots) - (mh) Nach dem Einbruch in eine Lagerhalle am Geseker Weg in Bad Wünnenberg-Leiberg sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Samstag, 06. April, 14.00 Uhr, bis Donnerstag, 11. April, 22.00 Uhr in die Räumlichkeit ein. Sie stahlen unter anderem Werkzeuge, Solarmodule, Stromkabel und Stromaggregate. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die ...

