Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall auf Parkplatz verursacht und weggefahren

Speyer (ots)

Bereits am Freitag, dem 05.01.2023, zwischen 12:40 Uhr und 12:50 Uhr ereignete sich ein Unfall auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Rübsamenwühl. Ein 26-jähriger Autofahrer parkte im genannten Zeitraum sein Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz. Als er zurückkam bemerkte er einen frischen Streifschafen an der Frontschürze seiner grauen Mercedes C-Klasse. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte zwischenzeitlich den Schaden verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am PKW des 26-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Wer den Unfall auf dem Parkplatz des E center Stiegler beobachtet, kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug, dessen Fahrer oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell