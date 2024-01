Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an mehreren Parkscheinautomaten

Speyer (ots)

Bereits im Dezember 2023 in der Zeit zwischen dem 21.12. - 16 Uhr bis 22.12. - 17 Uhr wurden in der Johannesstraße, Armbruststraße, Edith-Stein-Platz (oberer und unterer Domparkplatz) und der Rheinallee insgesamt fünf Parkscheinautomaten durch unbekannte Täter beschädigt. Die Automaten wurden durch Einfüllen von Bauschaum unbrauchbar gemacht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30000 Euro.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell