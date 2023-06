Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW durch Schranke beschädigt

Greiz (ots)

In der Nacht vom 09.06.2023 zum 10.06.2023 kam es in der Brückenstraße in Greiz zu einer Sachbeschädigung an einem Firmenfahrzeug. Bislang unbekannte Täter setzten die Schranke zum Firmengelände einer Pflegeeinrichtung in Bewegung. Diese schlug in der Folge gegen die Heckklappe eines daneben Abgeparkten PKW. Die Heckscheibe wurde dadurch zerstört. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden.

