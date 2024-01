Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorfälle mit geparkten PKW

Limburgerhof (ots)

Im Zeitraum 05.01.2024 - 06.01.2024 kam es zu zwei Vorfällen mit geparkten PKW in Limburgerhof Mannheimer Straße, Hardenburgstraße). So wurde bei einem unabgeschlossenen PKW in einem Innenhof das Handschuhfach geöffnet, jedoch nichts entwendet. Bei einem zweiten Vorfall konnte die Videoaufzeichnung gegen kurz vor 5 Uhr eine verdächtige Person (helle Winterjacke und Jogginghosen) aufzeichnen, die durch das geöffnete Gartentor auf das Grundstück gelangte und dort an der Fahrertür des abgestellten PKW rüttelte. Da der PKW verschlossen war, entfernte sich die bislang noch unbekannte Person wieder vom Grundstück.

Die Polizei rät keinerlei Wertsachen in geparkten PKW zu belassen und die Fahrzeuge auch nach Verlassen entsprechend zu verschließen, um sich vor möglichen Taten zu schützen. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

