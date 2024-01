Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Dudenhofen (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter Zugang zu einer Gaststätte in der Maxburgstraße zu erlangen. Sie beschädigten ein Schloss des Eingangstores, konnten das Tor selbst jedoch nicht öffnen und somit das Innere auch nicht betreten. Anschließend entfernten sich die zwei Personen mit einem dunklen PKW wieder in Richtung Dudenhofen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Wer hat zu oben genannter Zeit in der Nähe der Gaststätte "Schwarzer Gockl" verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Hinweise zu den beiden Tätern oder dem dunklen PKW oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

