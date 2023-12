Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich bewaffnete Person löst Großeinsatz der Polizei aus

Stuttgart-Mitte/ -Wangen (ots)

Zahlreiche Polizeibeamte waren am Freitagmorgen (08.12.2023) im Umfeld eines Krankenhauses in der Kriegsbergstraße und im weiteren Verlauf im Stuttgarter Stadtgebiet im Einsatz. Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses meldete gegen 09.55 Uhr eine möglicherweise bewaffnete männliche Person. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige das Krankenhaus vermutlich kurze Zeit später wieder verlassen haben. Eine intensive Fahndung führte auf die Spur eines 26 Jahre alten Mannes im Bereich Wangen. Beamte einer Spezialeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen den 26-jährigen Tatverdächtigen gegen 14.25 Uhr an seiner Wohnanschrift in Stuttgart-Wangen widerstandslos fest. Im Zuge der Festnahme wurde eine Softairwaffe sichergestellt. Die Hintergründe des Vorfalls bedürfen weiterer Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Der Einsatz mobilisierte nicht nur zahlreiche Polizeibeamte der Polizeipräsidien Stuttgart und Einsatz, sondern umfasste auch die Unterstützung eines Polizeihubschraubers sowie einer Polizeidrohne. Die Beamten setzten den 26-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

