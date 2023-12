POL-KN: (Tuttlingen) Glaseinsatz am Eingang eines Friseurgeschäftes eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Rund 8000 Euro Sachschaden an einem Smart und an einem Seat hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Spitalstraße mit der Moltkestraße passiert ist. Eine 38-Jährige Frau fuhr gegen 07.40 Uhr mit einem Seat Leon auf der Moltkestraße ...

mehr