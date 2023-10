POL-BO: Größerer Polizeieinsatz an einer Schule in Bochum-Mitte

Witten (ots) - In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober wurde in Witten eine gehisste Israel-Flagge heruntergerissen und entwendet. Ein noch unbekannter Mann hatte ist hierfür in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Fahnenmast am Kornmarkt (Johannisstraße 4) hochgeklettert. Der Täter hatte schwarze Haare und trug helle Kleidung sowie helle Schuhe. Nach der Tat entfernte er sich mit der Flagge in Richtung ...

mehr