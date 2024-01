Polizei Homberg

POL-HR: Brand in Gewerbeobjekt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.01.2024:

Melsungen

Ereigniszeit: bis Samstag, den 06.01.2024; 06:30 Uhr

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Gewerbeobjekt in der Nürnberger Straße in Melsungen gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war in der vergangenen Nacht eine Wasser-Wärmepumpe in Brand geraten. Eine geplatzte Wasserleitung, die sich unmittelbar in der Nähe des Brandes befand, könnte schlimmeres verhindert haben. Zu den genauen Umständen vor Ort und zur Brandursache wird die Kriminalpolizei in Homberg/Efze ermitteln.

Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Brand ein Fenster, Teile der Deckenverkleidung sowie mehrere Kunststoffgegenstände, die sich zum Ereigniszeitpunkt im Lagerraum befanden, beschädigt.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Lagerhalle im Nachgang nach weiteren möglichen Brandnestern abgesucht.

Nach ersten Schätzungen liegt die Gesamtschadenssumme im mittleren fünfstelligen Bereich.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell