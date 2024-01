Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Schule

Speyer (ots)

Zwischen Freitag 15 Uhr und Sonntag 15:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Schule im Birkenweg. Das Gebäude betraten sie über eine zum Schulhof gelegene Tür, die nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Im Gebäudeinneren entfernten sie den Schließzylinder der Tür zum Sekretariat und öffneten mehrere Türen und Schränke. Anzeichen dafür, dass die unbekannten Täter etwas entwendet hatten, ergaben sich bis zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme nicht. An der Tür zum Sekretariat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 120 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Siedlungsschule verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell