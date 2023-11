LPI-G: Einbruch in Büroräume

Altenburg (ots) - Schmölln. Durch sein auffälliges Verhalten machte ein 30-jähriger Mann auf sich aufmerksam, welcher in seinem PKW Golf am Amtsplatz parkte. Als die Altenburger Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.10.2023 00:15 Uhr) auf einen eingehenden Notruf reagierte, wurde der 30-Jährige in seinem PKW sitzend angetroffen. Bei der Kontrolle des scheinbar alkoholisierten des Mannes wurden im Fahrzeug Betäubungsmittel sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag ...

