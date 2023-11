Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Thieschitzer Straße

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeibeamte sowie ein Rettungswagen kamen gestern Abend (31.10.2023), gegen 20:40 Uhr in der Thieschitzer Straße zum Einsatz, da sich ein Anwohner (73) offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und Zeugen die Polizei alarmierten. Vor Ort wurde bekannt, dass der Senior sowohl in seiner Wohnung als auch im Hausflur des Mehrfamilienhauses Reizgasmunition verschoss. Zudem verdichteten sich Hinweise darauf, dass sich mehrere Schreckschusswaffen in seinem Besitz befanden. Eine Kontaktaufnahme mit dem 73-Jährigen war zunächst nicht möglich, so dass im Verlauf des Einsatzes Spezialkräfte des TLKA angefordert wurden. In der Folge gelang es den Herrn zum Verlassen seiner Wohnung zu überreden, wo er schließlich widerstandslos festgenommen und in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben wurde.

Die eingesetzten Beamten stellten schließlich drei Schreckschusswaffen und eine Gasdruckwaffe sicher. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Gegen den 73-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.(RK)

