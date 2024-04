POL-PB: Liebe Motorradfahrerinnen, liebe Motorradfahrer,

Paderborn (ots) - (CK) - Am späten Donnerstagabend (11.04., 22.40 Uhr) setzten bislang unbekannte Täter vier Restmülltonnen an einem Gymnasium am Gierswall in Brand. Die Tonnen befanden sich auf der Rückseite des Gymnasiums vor einer freistehenden Garage. Das Feuer von den Restmülltonnen griff auf einen dort befindlichen Streugutcontainer, der mit Streusalz gefüllt war, über. An der Garage entstand Gebäudeschaden. ...

