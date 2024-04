POL-PB: Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag, 08. April, 21.00 Uhr, auf Dienstag, 09. April, 05.00 Uhr, in Paderborn in ein Reihenhaus an der Balhornstraße eingebrochen. Beim Nachbarhaus scheiterte der Versuch. Die Täter drangen über eine Terassentür in das Haus ein und durchsuchten das Erdgeschoss. Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei Paderborn auch am Nachbarhaus Einbruchsspuren ...

