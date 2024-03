POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Josephskapelle

Winkel (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntag, 17.03.2024 bis Montag, 18.03.2024, gewaltsam in ein Anwesen in der Kapellenstraße in Winkel einzudringen. Der Zutritt in die als Ferienwohnung genutzten Räume gelang, trotz mehrfachem Versuch, augenscheinlich nicht. Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen sowie verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Daun entgegen! Folgen Sie uns auf ...

