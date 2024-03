LPI-J: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Weimar (ots) - Am Mittwochmorgen befuhr ein 65jähriger mit seinem Lkw die Berkaer Straße stadtauswärts. Als er rückwärts in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte, übersah er den hinter ihm wartenden 19jährigen BMW-Fahrer und stieß gegen dessen Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand in Höhe von 2500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

