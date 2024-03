Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Huch, das ist ja mein Bike...

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Wenn Sie das gerade denken, dann melden Sie sich doch bitte bei der Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

Die Kollegen haben dieses Mountainbike "Kalkhoff", ohne Hinterrad, am 13. Februar 2024 in den Vormittagsstunden in Erbertstraße in Jena sichergestellt. Jetzt sucht es SEIN Zuhause, nicht EIN Zuhause.

Der entsprechende Eigentümer kann, bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (Rechnung, Kaufvertrag o.ä.) sowie der Nennung des Aktenzeichens 67171/2024, das Fahrrad bei der Polizei Jena abholen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell