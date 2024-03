Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Huch, das sind ja meine Lampen...

Jena (ots)

Wenn Sie das gerade denken, dann melden Sie sich doch bitte bei der Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

Die Kollegen haben diese drei Stecklampen in der Sophienstraße bzw. Käthe-Kollwitz-Straße in Jena sichergestellt. Vorangegangen war eine Mitteilung eines Zeugen, welcher ein Pärchen beim vermeintlichen Diebstahl von Beleuchtungseinrichtungen an Fahrrädern in der Sophienstraße beobachtet hatte. Die Beamten konnten das Pärchen stellen und fanden bei ihnen die drei Stecklampen auf. Jetzt suchen sie IHR Zuhause, nicht EIN Zuhause.

Der entsprechende Eigentümer kann, bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (Rechnung, Kaufvertrag o.ä.) sowie der Nennung des Aktenzeichens 65434/2024, seine Stecklampe bei der Polizei Jena abholen.

