Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw rammt Pkw beim Rückwärtsfahren

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr ein 65jähriger mit seinem Lkw die Berkaer Straße stadtauswärts. Als er rückwärts in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte, übersah er den hinter ihm wartenden 19jährigen BMW-Fahrer und stieß gegen dessen Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand in Höhe von 2500 Euro.

