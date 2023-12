Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss, Meerbusch und Korschenbroich

Neuss - Meerbusch - Korschenbroich (ots)

In der Nacht von Mittwoch (29.11.), 13:00 Uhr, auf Donnerstag (30.11.), 22:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Görresstraße in Meerbusch ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie anschließend mit Bargeld.

In Neuss auf der Ulmenallee kehrten Bewohner Donnerstagnachmittag (30.11.), gegen 17:45 Uhr, zu ihrem Haus zurück, dass sie gegen 14:30 Uhr verlassen hatten. Sie mussten feststellen, dass ihre Terrassentür in der Zwischenzeit eingeschlagen worden war. Ob die Einbrecher das Hausinnere betraten oder von den heimkehrenden Bewohnern bei ihrer Tat gestört wurden, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Im Korschenbroicher Stadtteil Kleinenbroich kam es am selbigen Tag zu drei Einbrüchen. Zwischen 07:45 und 19:50 Uhr hebelten Diebe auf der Hochstraße die Balkontür einer Wohnung sowie ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sowohl in der Wohnung als auch in dem Wohnhaus wurden im Anschluss mehrere Räume nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen. So geschehen auch auf der Maternusstraße, wo zwischen 10:00 und 19:50 Uhr die Terrassentür eines Hauses aufgehebelt wurde. Es wurde neben Bargeld auch Schmuck erbeutet.

Das Kriminalkommissariat 14 übernahm in allen Fällen die Ermittlungen und prüft Zusammenhänge. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

