POL-MA: Sandhausen: 32-Jähriger nach Kerwebesuch in Sandhausen von mehreren Personen angegriffen und erheblich verletzt - Zeugen gesucht!

Sandhausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

In der Nacht vom 07.10.2023 auf den 08.10.2023 hielt sich der Geschädigte zusammen mit drei Begleitern auf der Sandhäuser Kerwe auf. Dort geriet die Gruppe des Geschädigten aus nichtigem Anlass mit mehreren Personen in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Reizgas eingesetzt wurde.

Der Geschädigte konnte sich zunächst vom Ort der ersten Auseinandersetzung entfernen, wurde sodann jedoch von fünf bis zehn Personen eingeholt, die den 32-Jährigen zu Boden stießen und gemeinsam auf ihn einschlugen und eintraten. Darüber hinaus wurden dem Geschädigten auch Schläge mit Bierflaschen sowie zwei Stiche mit einem derzeit noch unbekannten Tatmittel in den Rücken versetzt.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff erhebliche Verletzungen, insbesondere eine Kopfplatzwunde sowie zwei Stichverletzungen und musste im Anschluss in der Notfallaufnahme eines nahe gelegenen Krankenhauses versorgt werden.

Die Identität der Beschuldigten ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Heidelberg.

Zeugen des Vorfalls sowie Verletze des Reizgases werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon - 0621/174-4444 zu melden.

