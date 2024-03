LPI-J: Anberaumte Geschwindigkeitsmessungen zwischen Trockenborn-Wolfersdorf und Geisenhain

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Wie ein Zeuge am Dienstagabend feststelle. entsorgten Unbekannte ihre alten Reifen widerrechtlich in der Natur. In einem Wasserdurchlauf nahe einer Autobahnunterführung im Ortsteil Gernewitz fand der Zeuge, neben entsorgten Bauschutt, auch Altreifen. Die Ermittlungen, im Zusammenwirken mit dem Umweltamt, wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

