Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Mülltonne

Suhl (ots)

Am Mittwochabend gegen 23:15 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter eine 1.000 l Papiertonne bei der Bushaltestelle in der Straße "Rimbachhügel in Suhl mittels unbekannten Brandmittel an. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter der Angabe des Aktenzeichens 0259705/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

