Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Am 05.01.2024 ereignete sich gegen 19:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ortslage Rödigsdorf. Hier befuhren zwei Pkw VW die B87 aus Oberroßla kommend in Richtung Schwabsdorf unmittelbar hintereinander. Als der vordere Pkw verkehrsbedingt bremsen musste, übersah dies der Fahrer des hinteren Pkws und fuhr leicht auf den Bremsenden auf. Hierbei entstand leichter Sachschaden an beiden Pkws. Verletzt wurde niemand.

