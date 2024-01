Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Am 06.01.2024 kam es gegen 19:10 Uhr im Bereich Apolda Am Sportpark zu einem Körperverletzungsdelikt. Hier gerieten mehrere Jugendliche in Streit, wobei ein 15jähriger und ein 14jähriger auf einen 15jährigen eingeprügelt haben sollen. Zunächst wurde das Opfer durch einen der Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend vom zweiten Täter in den Bauch und gegen das Bein getreten. Das Opfer erlitt leichte Gesichts- und Beinverletzungen. Die Täter entfernten sich anschließend fußläufig vom Tatort. Zu diesem Sachverhalt werden Zeugen gesucht.

