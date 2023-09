POL-EL: Hoogstede - Radwanderhütte durch Feuer beschädigt

Salzbergen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 10 Uhr bis Montag, 15 Uhr kam es in der Feldstraße zu einem Diebstahl an einer Kirche. Bislang unbekannte Täter entwendeten Teile von Kupferfallrohren und ein Teil eines Blitzableiters. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976 - 948550 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns Telefon: ...

mehr