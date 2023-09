POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch

Uelsen (ots) - Am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr kam es am Freibad in Uelsen zum Diebstahl eines E-Bike-Computers. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelsen unter der 05942 922150 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

