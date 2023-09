POL-EL: Uelsen - E-Bike-Computer gestohlen

Papenburg (ots) - Am Mittwoch kam es auf der Bahnhofstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 25-jährige Fahrer eines LKW war gegen 11.55 Uhr in Richtung der Straße An der alten Werft. In Höhe des Bahnhofs überquerte ein 69-jähriger Radfahrer den dortigen Fußgängerüberweg. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. ...

mehr