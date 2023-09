Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Am Donnerstag zwischen 19.00 und 19.25 Uhr, kam es am Schützenhaus Kathen-Frackel zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter bewarfen die Eingangstür an der Rückseite des Gebäudes vermutlich mit Steinen. Dadurch wurden beide Verglasungen sowie das Türblatt erheblich beschädigt. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Lathen, Tel.: 05933/924570.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell