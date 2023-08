Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 21.08.2023

Salzgitter (ots)

Motorradunfall auf der K 83 vor Altenrode

Altenrode, Kreisstraße 83, 20.08.2023, 14:30

Ein 30-Jähriger verlor am 20.08.2023 auf der K83 kurz vor Altenrode die Kontrolle über seine Honda und verletzte sich hierbei schwer. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der 30-Jährige im Kurvenbereich der K 83. Er wurde schwer verletzt in das Klinikum Holwedestraße in Braunschweig verbracht.

33-Jährige fährt unter Alkoholeinfluss

Wolfenbüttel, Neuer Weg, 20.08.2023, 04:20 Uhr

Eine 33-Jährige fuhr mit ihrem Skoda in den frühen Morgenstunden des 20.08. alkoholisiert auf der Straße "Neuer Weg" in Wolfenbüttel. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Wolfenbütteler Polizei kontrollierte die Frau und stellte eine Atemalkoholkonzentration von 0,76 Promille fest. Der 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Sachbeschädigung an Volkswagen CC

Salzgitter Lebenstedt, Goethestr., 19.08 - 20.08.2023

Ein derzeit Unbekannter hat in der Nacht vom 19.08 auf den 20.08 einen Volkswagen CC in der Goethestraße in Salzgitter beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen hat der Unbekannte den PKW rundherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierbei wurde nicht nur der Lack, sondern auch die Felgen des VW erheblich beschädigt. Die Polizei Salzgitter erbittet Zeugenhinweise unter der Tel.: 05341 18970.

Unbekannte stehlen Rüttelplatte von LKW Ladefläche

Peine, Vöhrum, Schwichteldter Straße, 19.08-20.08.2023

Derzeit unbekannte Täter haben in der Nacht vom 19.08 auf den 20.08.2023 eine Rüttelplatte von einer Ladefläche eines LKW entwendet. Der LKW war in der Nacht in der Schwichteldter Straße in Vöhrum abgeparkt. Die Unbekannten zerschnitten nach ersten polizeilichen Erkenntnissen den Spanngurt, mit dem die Rüttelplatte gesichert war und entwendete diese dann im Anschluss. Zeugenhinweise sind an die Polizei Peine unter Tel.: 05171 9990 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell